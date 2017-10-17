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Суд в Испании аннулировал каталонский закон о референдуме о независимости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд Испании аннулировал принятый каталонскими властями 6 сентября закон, предусматривавший проведение в этом регионе референдума о независимости, сообщает во вторник газета El Pais.

Изначально Конституционный суд приостанавливал действие этого документа. Теперь же суд единогласно признал закон неконституционным и, следовательно, недействительным.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, в ходе которых было много пострадавших. Власти Испании с самого начала предупреждали, что не будут считать результаты этого голосования законными.

После референдума глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон не дал четкого ответа, объявляет ли Каталония о независимости. Власти Испании потребовали от калалонского руководства до 19 октября внести ясность в этот вопрос.

Референдум в Каталонии

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Теги: Испания, Каталония
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