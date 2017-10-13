Около трети россиян впервые узнали о существовании Каталонии из опроса ВЦИОМ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россияне не очень хорошо представляют себе, что такое Каталония и где она находится, и не знают, что послужило причиной для проведения референдума о независимости этого региона, сообщает ВЦИОМ.

Впервые услышали название Каталония 29% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 9-10 октября среди 1200 респондентов.

Для 39% россиян Каталония - это часть Испании, в том числе 18% отмечают, что она хочет отделиться. Еще 15% слышали только название этого региона, а 6% считают Каталонию страной. Из тех россиян, кто слышал о Каталонии, 63% знают, что этот регион находится в Испании, 5% поместили его в Италию, а 26% затруднились с ответом.

Говоря о прошедшем в Каталонии референдуме, 44% россиян сказали, что этот конфликт важен для России, 40% придерживаются обратного мнения. Затруднились ответить 16% опрошенных.

О том, кто победил на референдуме, не знают 58% респондентов. Треть россиян (36%) знают, что победили сторонники независимости.

Каждый второй россиянин (52%) затруднился ответить, почему часть жителей Каталонии захотели отделиться от Испании. Остальные респонденты полагают, что "их не устраивает налоговая политика властей, не нравится отдавать большую часть прибыли" и они просто "хотят стать независимыми" (по 13%).

В ситуации, когда Испания отказывается признавать итоги референдума в Каталонии, России следует сохранять нейтралитет, считает 68% респондентов. Сторонников независимости поддерживают 14%, правительство Испании - 5%. У 13% нет ответа.

Референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена не признающим законность референдума Мадридом, с мирными участниками. За независимость проголосовали более 90% участников референдума, явка составила 43%.

Глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон 10 октября заявил, что по итогам референдума регион получил право на независимость, но призвал парламент автономного сообщества приостановить действие декларации о независимости, чтобы начать диалог с властями Испании для поиска согласованного решения.