Пентагон оценил число боевиков ИГ в Сирии и Ираке в 6,5 тыс. человек

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Число боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии и Ираке оценивается в 6,5 тысяч человек, заявил во вторник на видеобрифинге из Багдада пресс-секретарь сил американской коалиции полковник Райан Диллон.

"Мы оцениваем численность вражеских формирований в районе борьбы с ИГИЛ в Сирии и Ираке в 6,5 тыс. боевиков ", - сказал Диллон в ответ на вопрос журналиста о численности боевиков в регионе.

"Что касается Ракки, с учетом тех боевиков, которые недавно сдались, мы оцениваем число боевиков в 100 человек", - добавил представитель американского командования.