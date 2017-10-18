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Суд в США отклонил иск Дерипаски о клевете к агентству Associated Press

Агентство распространило информацию о якобы "преступной деятельности" при сотрудничеством с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа

Суд в США отклонил иск Дерипаски о клевете к агентству Associated Press
Президент, член совета директоров РУСАЛ Олег Дерипаска
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Федеральный судья отклонил иск о клевете против агентства Associated Press, поданный российским бизнесменом Олегом Дерипаской в мае этого года. Решение суда изложено на 21 странице. Как пишет Associated Press, суд отклонил иск без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию.

"Суд отмечает, что Дерипаска не опровергает какие-либо конкретные факты, представленные Associated Press (...) Не может быть сомнения в том, что существует общественная дискуссия, связанная с деятельностью российских олигархов от лица российского правительства", - приводит издание Politico выдержки из текста решения судьи окружного суда Эллен Хьювелл.

В мае российский бизнесмен подал иск против Associated Press, обвинив его в клевете, после того, как агентство распространило информацию о якобы "преступной деятельности", связанной с сотрудничеством с экс-главой предвыборного штаба президента США Полом Манафортом.

Согласно информации агентства, Манафорт "секретно работал" на Дерипаску около 10 лет и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях.

Предприниматель потребовал от Associated Press опубликовать опровержение, агентство отказалось. Агентство сообщило, что публикация "основывалась на интервью с людьми, знакомыми с финансовыми поступлениями Манафорта", а также на данных о получении им "международных переводов на миллионы долларов".

После публикации Associated Press Дерипаска написал статью, опубликованную в американских СМИ, где обвинил агентство в распространении лжи, отметив, что никогда не заключал каких-либо контактов с Манафортом для того, чтобы "скрыто рекламировать или продвигать" российские интересы в США.

Теги: Олег Дерипаска, США, Россия
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