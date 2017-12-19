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Палата представителей США одобрила проект налоговой реформы

Трамп доволен, что документ был одобрен нижней палатой Конгресса США

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Члены палаты представителей США одобрили во вторник проект масштабной налоговой реформы, сообщают местные СМИ.

На голосовании 227 человек поддержали реформу, а 203 выступили против. При этом только 12 республиканцев решили голосовать вместе с демократами против проекта.

Президент США Дональд Трамп поздравил республиканцев, которые голосовали за проект. "Мои поздравления Полу Райану, Кевину Маккарти, Кевину Брейди, Стивену Скэлису, Кэти Макморрис Роджерс и всем выдающимся республиканцам палаты представителей, которые голосовали за сокращение налогов", - написал Трамп у себя в твиттере.

Ожидается, что позже во вторник проект будет вынесен на голосование в сенате и будет одобрен. Это станет первой масштабной победой республиканцев в конгрессе с момента, когда они получили большинство в обеих палатах, а представитель их партии - Nрамп - стал президентом США, отмечается в сообщениях.

После одобрения в конгрессе документ будет направлен на подпись Трампу.

Представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге во вторник сообщила журналистам, что пока неясно, когда состоится подписание закона о налоговой реформы. Она напомнила, что Д.Трамп обещал избирателям, что Вашингтон подготовит для американцев "налоговую реформу до рождества".

Теги: США, Дональд Трамп
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