Контактная группа подтвердила необходимость прекращения огня в Донбассе с 23 декабря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подтвердила необходимость провести обмен удерживаемыми лицами до рождественских и новогодних праздников в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам прошедшего в Минске заседания в среду.

По его словам, подтверждена и необходимость прекратить огонь в Донбассе с 00:00 23 декабря.

"Также контактная группа выразила общую приверженность полному выполнению минских соглашений", - сказал Грызлов журналистам.

"Прежде всего, требуется разблокировать работу по политическому урегулированию", - заявил полпред. Это, по его словам, в том числе означает проведение амнистии и законодательное обеспечение введения в действие закона об особом статусе Донбасса по "формуле Штайнмайера".

Возвращаясь к теме прекращения огня, Грызлов отметил, что контактная группа высказалась за необходимость обеспечить мир и спокойствие в Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. В этой связи и руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями, группа "подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 23 декабря 2017 года", подчеркнул полпред.

Он также обратил внимание на то, что вновь был поднят вопрос об издании или возобновлении приказов, включающих дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня.