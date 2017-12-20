Палата представителей США одобрила проект налоговой реформы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Члены палаты представителей США в среду на повторном голосовании одобрили проект масштабной налоговой реформы, поддерживаемой президентом США Дональдом Трампом.

По итогам голосования спикер палаты представителей Пол Райан объявил, что за предложение высказались 224 человека, а против - 201 человек.

Во вторник проект поддержал сенат США. Теперь документ будет направлен на подпись президенту. Реформа системы налогооблажения была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, он обещал своим сторонникам провести ее до Рождества.

Отмечается, что палата представителей одобрила проект еще накануне, однако из-за процедурных проблем пришлось провести голосование еще раз.