В ЛНР заявили о стягивании Киевом вооружения к линии соприкосновения

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нарушают договоренности, касающиеся размещения тяжелого вооружения у линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Орехово Станично Луганского района противник разместил позиции двух 240-мм самоходных минометов 2С-4 "Тюльпан", - сказал он журналистам.

Представитель Народной милиции ЛНР добавил, что на южной окраине населенного пункта Муратово Новоайдарского района в 8 км от линии соприкосновения украинские военные разместили 4 противотанковых пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100-мм.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в Донбассе на новогодние праздники вступил в силу режим прекращения огня.