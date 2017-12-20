В России

Российские офицеры из СЦКК вернулись на родину

Руководитель представительства ВС РФ в СЦКК рассказал о систематических провокациях со стороны украинских военных

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) пересекли границу с Украиной и вернулись в РФ, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий. Группа российских офицеров в полном составе пересекла пункт пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе. В ближайшее время они прибудут в Москву.

Утром во вторник российские представители в СЦКК пересекли линии соприкосновения и направились на территорию, подконтрольную Украине, сказал "Интерфаксу" представитель совместного центра в Донбассе. Накануне российские офицеры из СЦКК не смогли попасть из самопровозглашенной Донецкой народной республики на подконтрольную Украине территорию.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов возложил на Украину ответственность за создание невозможных условий для работы российских представителей в СЦКК.

"Сейчас официальный Киев создает заведомо неприемлемые условия для пребывания российских участников СЦКК на Украине. Распространяя репрессивный порядок въезда на Украину для российских граждан на российских военнослужащих СЦКК, официальный Киев демонстрирует, что ни во что не ставит Минские соглашения", - сказал Грызлов журналистам. По его словам, "начав год с блокады Донбасса, киевские власти завершают его блокадой работы органа, контролирующего исполнение Минских соглашений в сфере безопасности".

Полпред обратил внимание на то, что российские военные работали в СЦКК с сентября 2014 года. "В этот более чем трёхлетний период их работа в рамках СЦКК была напряженной, но и плодотворной", - отметил политик. Деятельность российских военных, пояснил Грызлов, помогала пресекать множество вооружённых инцидентов и провокаций на линии соприкосновения и спасла множество жизней.

"Российские офицеры из состава СЦКК работали, несмотря на многочисленные организационные препятствия со стороны украинских властей. К сожалению, эти препятствия носили, не побоюсь этих слов, мелочный характер, иногда просто кухонно-бытовой. При этом у нас не было иллюзий, что всё это делается для того, чтобы максимально затруднить их работу", - описал ситуацию полпред.

"В отношении российских военнослужащих в СЦКК систематически осуществлялись провокации как в ходе пересечения ими пограничных пунктов пропуска в ходе ротации, так и при выполнении задач мониторинга в зоне конфликта", - сообщил руководитель представительства ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев, который вместе с российской группой офицеров вернулся в РФ.

По его словам, для офицеров были созданы жесткие условия по проживанию и перемещению, например, сопровождение в столовую и обратно под вооруженным патрулем.

В частности, он рассказал, что при возвращении офицеров на пункте пропуска также были совершены провокации. "Один офицер проходил пункт пропуска в течение пяти часов. По надуманным предлогам у него изъяли загранпаспорт, потом потеряли предписание на выполнение задач. В конечном итоге, данная ситуация завершилась положительно", - рассказал генерал.

Он также сообщил, что задержка с возвращением офицеров произошла по вине украинской стороны. "Были не вовремя поданы автобусы, что помешало переходу через КПП "Майорск", и мы были вынуждены отменить свой переход вчера, так как это было небезопасного. И совершить его сегодня с утра", - пояснил генерал.

Теги: Украина, Россия, ДНР, ЛНР
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