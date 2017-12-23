Порошенко пообещал использовать американское летальное оружие для защиты

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев получит летальное оборонительное оружие из США, это подтвердил в телефонной беседе госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - написал он в своем фейсбуке.

По его мнению, "такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжение накачивания Донбасса тяжелым оружием".

Американское оружие в руках украинских военных - "не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также для эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН", подчеркнул Порошенко.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп собирается одобрить план поставок противотанковых ракет на Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму 47 млн. долларов США.

21 декабря стало известно из СМИ, что администрация Трампа санкционировала поставки Украине снайперских винтовок M107A1 и сопутствующего оборудования на сумму $41,5 миллиона.

Между тем, МИД России еще на прошлой неделе предупредил о последствиях поставок Канадой и США летального оружия Украине.