Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Женеве задержали и отпустили бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Задержание произошло по запросу России. Яценюка подозревают в участии в боевых действиях чеченской войны.

- The Washington Post узнала, что заместитель директора ФБР хочет уйти в отставку под давлением Республиканской партии. Но перед этим он отработает стаж до пенсии.

- Венесуэла выслала двух дипломатов из Бразилии и Канады.

- 15-летняя Алина Загитова победила в чемпионате России по фигурному катанию. Действующая чемпионка мира Евгения Медведева не выступала из-за травмы.