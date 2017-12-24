В МВД Украины сообщили о введении биометрического контроля на границе с Россией с 27 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Биометрический контроль в некоторых местах пересечения границы между Украиной и Россией начнется с 27 декабря, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в своем фейсбуке.

"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", - написал он.

Решение об усилении пограничного контроля было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 10 июля. Пункты пропуска предполагалось оборудовать необходимой аппаратурой к 1 января 2018 года.

В Госпогранслужбе Украины ранее поясняли, что в рамках усиления контроля за пересечением границы иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев, наличие биометрического паспорта у них требовать не будут. Также сообщилось, что для граждан РФ учреждается двухступенчатый контроль: они должны будут не только сдавать отпечатки, но и заблаговременно предупреждать украинскую сторону о своей поездке.