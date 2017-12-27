На украинско-российской границе начали тестировать систему биометрического контроля

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Госпогранслужба Украины начнет тестирование системы биометрического контроля в пунктах пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) и "Бачевск" (Сумская область) на украинско-российской границе уже в среду, 27 декабря.

"Серьезное тестирование у нас начинается сегодня именно в этих двух пунктах. Однако запуск системы на границе и в международных аэропортах состоится, как и запланировано, в понедельник (1 января 2018 года - ИФ)", - сказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он также проинформировал, что Госпогранслужба уже подготовила и обнародовала видеоролики для иностранцев с инструкциями и правилами прохождения данной системы контроля при въезде на Украину.

На своей странице в фейсбуке Слободян написал, что с 1 января 2018 года в полном объеме в основных 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска заработает биометрический контроль для иностранцев - граждан из 71 страны, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины.