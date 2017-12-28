Украина не стала передавать Донбассу свидетеля по делу о крушении малайзийского "Боинга"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Украинская сторона в рамках состоявшегося в среду обмена удерживаемыми лицами не стала передавать представителям самопровозглашенных республик свидетеля по делу о сбитом над Донбассом летом 2014 года малайзийском "Боинге" рейса MH17, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Комментируя в интервью "Интерфаксу" информацию о том, что в списках на обмен был заявлен человек, который якобы имел отношение к трагедии с "Боингом", глава СБУ сказал: "Стороной ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей- ИФ) был заявлен человек, который действительно проходит как свидетель по делу о сбитом малайзийском "Боинге".

При этом Грицак подчеркнул: "Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли этого сделать ни при каких обстоятельствах".

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.