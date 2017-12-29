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Суд огласит заочный приговор Браудеру по делу о преднамеренном банкротстве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу огласит приговор основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и его партнеру Ивану Черкасову, обвиняемым в преднамеренном банкротстве, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд признать подсудимых виновными в инкриминируемом им преступлении и назначить наказание Браудеру в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом 150 тысяч рублей, Черкасову на 8 лет со штрафом в 200 тысяч рублей. Прокуроры также попросили суд запретить им заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ в течение трех лет после отбытия наказания.

Кроме того, прокуратура попросила суд удовлетворить иск на общую сумму более 4,2 млрд рублей.

Как считает гособвинение, вина Браудера в организации преднамеренного банкротства компании "Дальняя степь", а Черкасова - в осуществлении данного плана, - полностью доказана в ходе судебного следствия.

По словам прокуроров, речь идет о сделках, осуществленных при помощи банка HSBC в 2004-2005 годах, когда компанией "Дальняя степь" были выплачены дивиденды кипрской компании, а также перечислены более 600 млн рублей в Объединенный банк малого бизнеса и Дальневосточный региональный банк в Благовещенске, у которых позже были отобраны лицензии.

Эти действие, считает обвинение, позволили Браудеру вывести активы из компании перед ее банкротством, что причинило значительный ущерб государству.

В свою очередь адвокаты Браудера и Черкасова просили вынести им оправдательный приговор, настаивая на голословности обвинения и отсутствии доказательств.

Нынешний судебный процесс в Тверском суде Москвы - это второе дело в отношении У.Браудера, которое российский суд слушает в заочном порядке.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.

Теги: Уильям Браудер, Россия
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