В мире

Министерству безопасности США направят заключение о фальсификациях на выборах 2016 года

Ранее изучавшая этот вопрос президентская комиссия распущена

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Белый дом направит министерству внутренней безопасности США предварительное заключение распущенной президентской комиссии по честным выборам о возможных фальсификациях на выборах 2016 года.

"Мы продолжим изучать наилучшие пути, поскольку комиссии больше не существует. Мы направим предварительное заключение комиссии в министерство внутренней безопасности и определимся с дальнейшими шагами", - заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс журналистам в четверг.

Она отметила, что администрация Трампа "дает министерству взять процесс в свои руки".

Накануне президент США Трамп подписал указ о роспуске комиссии по расследованию возможных фальсификаций на президентских выборах 2016 года и поручил данный вопрос министерству внутренней безопасности.

Теги: США
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