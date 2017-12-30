Проигравший выборы киргизский оппозиционер Бабанов объявил об уходе из политики

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной партии "Республика" депутат парламента Омурбек Бабанов заявил об уходе из политики и сложении депутатских полномочий.

"Еще до президентских выборов я давал слово своей команде, что если не получу поддержку большинства народа, то уйду из политики (. . .). С полным осознанием всех вышеуказанных обстоятельств я заявляю о полном уходе из политики, включая партийную деятельность", - говорится в заявлении Бабанова, распространенном в СМИ в субботу.

Он назвал данное решение "непростым и нелегким, но единственно верным решением в сложившейся ситуации".

"В этой связи, заявляю о сложении с себя полномочий депутата Жогорку Кенеша (парламент Киргизии). Хочу, чтобы у других в списке нашей партии появилась возможность стать депутатом. Это справедливо", - подчеркивается в заявлении.

Прошедшие 15 октября выборы президенты Киргизии, где Бабанов занял второе место, он назвал "демократическими и конкурентными", отметив заслугу экс-президента Алмазбека Атамбаева, "который внес свой достойный вклад в сохранении и укреплении стабильности в стране".

В заявлении политик не говорит о том, чем планирует заниматься и где находится в настоящий момент, так как в октябре он выехал за границу на лечение, но указывает, что "видит для себя в будущем большой фронт работы в оказании помощи Кыргызстану, без каких-либо политических интересов, то есть, в привлечении иностранных инвестиций, передовых мировых технологий, в социальной жизни страны, в благотворительности, образовании".

О.Бабанов был избран в парламент Киргизии в октябре 2015 года по спискам партии "Республика - Ата-Журт" и до недавнего времени возглавлял одноименную оппозиционную фракцию.

Политик баллотировался в президенты, но проиграл выборы Сооронбаю Жээнбекову.

4 ноября Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении Бабанова за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время агитационной кампании на выборах президента. До возбуждения уголовного дела политик выехал из страны и впоследствии он сложил с себя полномочия лидера парламентской фракции.

По данным киргизских СМИ, Бабанов является одним из самых богатых людей республики.