Мужчина, захвативший харьковское отделение "Укрпочты", обезврежен

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Обезврежен мужчина, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

По словам другого источника, штурм начался около 20:14 часов. Часть заложников, остававшихся в здании, уже вывели на улицу и передали медикам.

Как сообщалось ранее, в субботу, 30 декабря, в 14:40 на номер "102" поступило сообщение о том, что в отделение "Укрпочты" на ул.Шевченко в Харькове, вошел человек в маске с целью ограбления. О факте одна из работниц отделения сообщила мужу, который оперативно передал информацию полиции.