В Иране на фоне акций протеста заблокировали Instagram и Telegram

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram на фоне акций протеста населения, сообщает в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на иранское телевидение.

По данным ТВ, такое решение было принято Высшим советом безопасности Ирана для поддержания общественного порядка и безопасности граждан.

В компании Facebook, владеющей Instagram, пока никак не прокомментировали эту информацию, отмечает агентство.

В четверг в Иране начались акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.