Захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове мужчина арестован

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Харькова определил меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Безуху, который 30 декабря захватил заложников в городском отделении "Укрпочты".

"Определить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 27 февраля",- говорится в определении, вынесенном следственной судьей Валентиной Божко в ходе заседания суда в воскресенье днем. Определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Прокурор и следователь просили избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Адвокат Безуха возражала, утверждая, что риски, на которые ссылаются правоохранители, необоснованны.

Как сообщалось, днем 30 декабря мужчина в балаклаве забаррикадировался в отделении "Укрпочты" в Харькове и взяв в заложники всех находившихся в это время в помещении людей. Всего в заложниках находились девять человек (три сотрудника "Укрпочты" и шесть посетителей, среди которых было двое детей).

Вечером того же дня все заложники были освобождены, а мужчина задержан. По ч.2 ст.147 УК Украины (захват и удерживание лиц в качестве заложников) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как уточнил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, мужчина, решивший ограбить почту, не успел скрыться от приехавшей быстро полиции и поэтому решил взять заложников.