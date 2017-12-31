Экс-президенту Зимбабве Мугабе выделят личный самолет и прислугу

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва утвердил список бонусов и привилегий, которыми может воспользоваться бывший президент страны, сообщают западные СМИ.

Согласно распоряжению, получить бонусы сможет "бывший президент Зимбабве, который в любое время с 31 декабря 1987 года, провел на посту президента Зимбабве хотя бы один полный срок". Согласно этим правилам, бывшему президенту Роберту Мугабе, вступившему в должность 31 декабря 1987 года и ушедшему в отставку 21 ноября, в качестве "бонуса" выделят резиденцию, автопарк и самолет для частных перелетов.

Бывшему президенту выделяются личные сотрудники: не менее шести охранников, два водителя, два секретаря и два личных помощника. Всего у Мугабе будет больше 20 подчиненных.

Мугабе может получить официальную резиденцию в любом месте Хараре, столицы Зимбабве, а также частный дом в любой точке Зимбабве. Территория, выделенная для строительства частного дома, не должна превышать 5 тыс. квадратных метров. Сам дом должен быть "разумных размеров": пять спален для хозяев, три спальни в гостевом крыле, кабинет, бассейн, две комнаты для охраны и два гаража. В резиденциях экс-президента могут работать три домработницы, два садовника, два повара, два официанта и две прачки.

На частном самолете Мугабе сможет совершать до четырех перелетов в год, для передвижения ему выделят Mercedes Benz S500 или автомобиль аналогичного класса.

Мугабе, руководивший Зимбабве 37 лет, подал в отставку в конце ноября после того, как контроль над Зимбабве взяли военные. Ему на смену пришел Мнангагва, занимавший при Мугабе пост вице-президента.

В конце ноября стало известно, что день рождения Мугабе - 21 февраля - станет в стране национальным праздником - Национальным днем молодежи Роберта Габриэля Мугабе.