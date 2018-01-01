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Число жертв беспорядков в ходе протестов в Иране выросло до 12 человек

Есть обновление от 16:19

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Беспорядки в ходе акций протеста в Иране привели к гибели 12 человек, сообщает в понедельник иранское государственное телевидение.

По его данным, 10 человек погибли во время столкновения с сотрудниками сил безопасности поздно вечером в воскресенье. Еще двое расстались с жизнью в субботу.

Кроме того, иранские официальные СМИ сообщают, что силы безопасности отбили несколько попыток демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные базы. При этом, по информации СМИ, эти демонстранты были вооружены.

Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию.

Агентство ИРНА приводит в понедельник слова главы комитета парламента Ирана по внешней политики и национальной безопасности Алаеддина Боружерди, предположившего, что акции протесты отчасти спровоцированы находящимися за рубежом врагами Исламской революции. "Немалая часть недавних демонстраций - результат работы, проведенной базирующимися за рубежом элементами, которые выступают против Исламской революции", - сказал он.

По мнению Боружерди, именно по этой причине беспорядки довольно быстро распространились по стране.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на иранское телевидение сообщало, что власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram на фоне акций протеста населения.

Теги: Иран
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