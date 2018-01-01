Дональд Трамп призвал к переменам в Иране

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен.

"Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку (по атому - ИФ), заключенную между ним и администрацией Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят еды и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека", - написал он в твиттере.

"Настало время для перемен!" - считает Трамп.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.

Трамп неоднократно критиковал соглашение, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников, в рамках которого иранская сторона вводит существенные ограничения в свою ядерную программу в обмен на отмену многих международных санкций.

В последние дни в Иране проходят антиправительственные акции протеста, в ходе которых погибли уже 12 человек. Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию. Накануне агентство Associated Press со ссылкой на иранское телевидение сообщало, что власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram на фоне акций протеста населения.

В воскресенье Трамп заявил, что акции протеста в Иране вызваны осознанием иранских граждан того, какой экономический ущерб они несут из-за поддержки Тегераном "терроризма". В этот день он также обращался к правительству Ирана с призывом уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение. В свою очередь в МИД Ирана назвали поддержку протестов в стране со стороны президента США "лживой и оппортунистской".

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране, на основании которого с Ирана были сняты международные санкции.