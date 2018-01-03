Трамп рассказал лидеру КНДР о своей "ядерной кнопке"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в своем твиттере дал своеобразный ответ на слова лидера КНДР Ким Чен Ына про "ядерную кнопку".

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно заявил, что "ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время". Не мог бы кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима, пожалуйста, проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает!", - написал он.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the "Nuclear Button is on his desk at all times." Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

Ранее лидер КНДР в ходе новогоднего обращения предупредил США, что у его страны отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории. Как заявил Ким Чен Ын, "США следует знать, что ядерная кнопка - у меня на столе". Лидер КНДР подчеркнул, что ядерный арсенал его страны отныне - реальность, о которой следует помнить.