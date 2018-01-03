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В Бельгии приступили к оценке последствий от урагана "Элеонора"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Ураган "Элеонора" минувшей ночью прошелся по Бельгии, местами, в том числе в Брюсселе, сильный ветер продолжает сохраняться днем в среду, передает корреспондент "Интерфакса".

Метеорологи утверждают, что сила ураганного ветра к утру снизилась. Буря принесла стране ощутимые разрушения. От ветра, достигавшего порой скорости почти 130 км/час, в первую очередь досталось высоким деревьям.

В ряде мест деревья или большие ветви упали на дороги, сообщают бельгийские СМИ, публикующие фото последствий урагана. В городах провинций Эно и Валлонский Брабант спасатели неоднократно выезжали распиливать и убирать с дорог рухнувшие стволы деревьев. На многих улицах у домов сорвана черепица кровель, оборваны электрические провода. Поступают сообщения о раздавленных деревьями автомобилях. В одном месте обрушилась стена строящегося здания.

В городе Нивель упавшее дерево затруднило движение транспорта перед железнодорожным вокзалом. С аналогичными проблемами спасатели столкнулись в провинциях Люксембург, Намюр и Льеж.

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В пригороде Брюсселя дерево, упавшее на газораспределительное сооружение, привело к утечке газа. Оператор сумел быстро ее ликвидировать. При этом ветер дул в благоприятном для данного случая направлении.

Сопровождавший бурю дождь переполнил валлонские реки, и, хотя до наводнений дело пока не дошло, в ряде мест объявлена фаза готовности к затоплениям. По данным на полдень среды, человеческих жертв от урагана в Бельгии не зарегистрировано. Сообщается также, что международный аэропорт Брюсселя "Завентем" не пострадал от ветра.

Как сообщалось ранее, также сильный ветер привел к отмене 176 из 1200 рейсов в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме в Нидерландах.

Теги: Бельгия
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