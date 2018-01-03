Пострадавшие от тайфуна Филиппины получили помощь из России

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - МЧС России доставило на Филиппины 25 тонн продуктов питания и пиломатериалов, это первая партия гуманитарной помощи, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Сегодня во исполнение поручения правительства Российской Федерации в Республику Филиппины морским судном доставлено 25 тонн гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства.

Морское судно с гуманитарным грузом вышло из порта Владивостока 1 декабря 2017 года. "В пути находятся еще две партии гуманитарного груза, отправленные на Филиппины 9 и 23 декабря 2017 года", - сообщили в МЧС.

Всего на Филиппины планируется доставить гуманитарный груз весом более 495 тонн. Это - продукты питания и пиломатериалы.

Как сообщалось ранее на Филиппинах, по которым тайфун "Винта" ударил в конце позапрошлой недели, множество людей числятся пропавшими без вести, список погибших, по разным данным, насчитывает от 200 до 230 человек.