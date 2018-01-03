Суд в Киеве подтвердил отказ Саакашвили в статусе беженца

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии, лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили в признании незаконным решения Управления государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", соответствующее решение было вынесено в среду. Судья Окружного админсуда Киева огласила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".

В момент оглашения решения Саакашвили не было в зале суда.

Защита Саакашвили намерена обжаловать это решение. "По закону у нас есть 30 дней на обжалование, мы это обязательно сделаем в ближайшие дни", - сказал агентству адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

В комментарии журналистам защитник также подчеркнул, что принятое в эту среду решение суда не дает основания украинским властям экстрадировать Саакашвили.

"Пока мы будем обжаловать сегодняшнее решение, Саакашвили будет находиться в статусе лица, которое обжалует решение суда. И этот статус разрешает ему находиться в Украине, - подчеркнул Чернолуцкий. - Украинским властям нельзя проводить действия по выдворению Саакашвили".

Как сообщалось, Саакашвили заявил о намерении оспорить приказ Управления государственной миграционной службы в Киевской области, которым ему отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

3 ноября Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Саакашвили к управлению. Пресс-служба суда пояснила, что истец просит его признать незаконным бездействие ГМС по проведению рассмотрения заявления Саакашвили по данному статусу, поданном в управление 26 октября.

Кроме того, истец просит обязать Управление ГМС в Киевской области рассмотреть в соответствии с требованиями закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" заявление Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите (это заявление подано в ГУ ГМС во Львовской области 11 сентября).

Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в июле прошлого года.