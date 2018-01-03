Глава МИД Украины заявил коллеге из ФРГ о напряженной ситуации в Донбассе

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал главу МИД Германии Зигмара Габриэля о напряженной ситуации в Донбассе, обстрелах, несмотря на объявленное перемирие, в результате которых погибли три и получили ранение 15 украинских военнослужащих.

"Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них - из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", - сказал Климкин на совместной пресс-конференции с Габриэлем в среду в Киеве.

Кроме того, он отметил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса. "Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только по обстрелам, но и по тому, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", - заявил Климкин.

Глава МИД Украины отметил, что признаком продолжения данной тактики является и выход РФ из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Ранее в среду Киев и ДНР в очередной раз обвинили друг друга в нарушениях "режима тишины" в Донбассе.