Киев заподозрил нескольких вышедших из плена украинцев в содействии ДНР и ЛНР

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Среди украинцев, освобожденных из Донбасса 27 декабря, есть подозреваемые в финансировании терроризма и передаче информации членам самопровозглашенных республик, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях, потому что у некоторых есть подозрения относительно передачи определенной информации противнику. Относительно гражданских, есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма и также - в передаче информации", - сообщил он в эфире телеканала "112.Украина" в среду.

Тука уточнил, что из плена ополченцев были освобождены 26 гражданских лиц, которые ранее проживали в Донбассе.

Как сообщалось, в ходе проведенного 27 декабря обмена между Украиной и ДНР и ЛНР были освобождены 74 украинца (один, по утверждению Донецка, возвращаться отказался). Другой стороне были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

30 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил представителям Киева в Трехсторонней контактной группе организовать переговоры относительно очередного раунда обмена украинских пленных.