Главы МИД Германии и Украины отменили поездку в Донбасс из-за непогоды

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Германии и Украины Зигмар Габриэль и Павел Климкин не смогли посетить в четверг линию разграничения в Донбассе из-за погодных условий.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце", - написал Климкин в своем твиттере.

Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января находится с рабочим визитом на Украине. Предполагалось, что Климкин и Габриэль осуществят совместную поездку на Донбасс вблизи линии соприкосновения.