В Сирии разбился российский вертолет Ми-24

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, обстрела с земли не было, сообщили в среду в министерстве обороны России.

Инцидент произошел 31 декабря.

"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", - сказали в Минобороны РФ.

Ми-24 - ударный вертолет. Один из самых распространенных боевых вертолетов в мире. Неофициальное название - "Крокодил".

По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы, его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь. "Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", - сказали в Минобороны.

Некоторые интернет-ресурсы сообщали, что Ми-24 сопровождал конвой.

Ранее было известно, как минимум, о трех инцидентах с российскими военными вертолетами в Сирии.

1 августа 2016 года в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим военно-транспортный вертолет Ми-8. В апреле 2016 года у города Хомс разбился российский вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". В ноябре 2015 года в Сирии в ходе спасательной операции по поиску летчиков сбитого ВВС Турции Су-24 был подбит с земли вертолет Ми-8.

Кроме того, в июле 2016 года сообщалось, что боевики сбили из американского противотанкового комплекса сирийский вертолет Ми-25, который пилотировал российский экипаж.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок.

11 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим и приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии. Незадолго до этого, 6 декабря, Генштаб РФ объявил, что Сирия полностью освобождена от террористов, а все бандформирования запрещенной в России группировки "Исламское государство" (запрещено в России) в этой стране уничтожены.

Еще ранее, в ноябре глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что после сокращения группировки в Сирии останутся центр примирения, две базы и "ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось".