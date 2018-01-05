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Режим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопада

Мэр Нью-Йорка также объявил чрезвычайное положение в городе, аэропорта имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардия временно приостановили работу в связи с непогодой

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопада
На Бруклинском мосту в Нью-Йорке
Фото: Reuters

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение для южной части штата в связи с сильным снегопадом и предупредил жителей об ухудшении погодных условий.

"Я объявляю режим чрезвычайного положения на Лонг-Айленде, в Уэстчестере и Нью-Йорке из-за экстремальных погодных условий", - написал он в твиттере.

В ходе пресс-конференции в Нью-Йорке он заявил, что "условия ужасны и будут только ухудшаться в течение дня". Он попросил жителей штата воздержаться от поездок на автомобиле.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио также объявил чрезвычайное положение в городе. "Снег выпадает на уровне 2,5-5 см в час. Всего, по нашим оценкам, выпадет от 15 до 25 см, но в некоторых местах к вечеру, когда снегопад прекратится, может набраться и больше", - написал он в твиттере.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия временно приостановили свою работу из-за непогоды. Пресс-службы аэропортов рекомендуют пассажирам отслеживать информацию о возобновлении полетов у авиакомпаний.

Согласно данным Национальной службы погоды, шторм движется в сторону севера и будет сопровождаться холодным воздухом. В воскресенье в восточном Нью-Йорке и в Средне-Атлантических штатах ожидается рекордно низкая температура.

Накануне сообщалось, что мощный зимний шторм, который называют "взрывным циклоном", обрушится на восточную часть США. Необычайно низкие температуры наблюдаются практически по всему восточному побережью, включая традиционно жаркие Флориду, Южную Каролину и Джорджию.

Теги: США, Нью-Йорк
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