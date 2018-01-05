Режим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопада

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение для южной части штата в связи с сильным снегопадом и предупредил жителей об ухудшении погодных условий.

"Я объявляю режим чрезвычайного положения на Лонг-Айленде, в Уэстчестере и Нью-Йорке из-за экстремальных погодных условий", - написал он в твиттере.

A state of emergency has been declared for Long Island, Westchester and New York City because of extreme weather conditions.



Here"s where you can find the latest #blizzard2018 updates from the State of New York:https://t.co/cUd0kHHijs — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 4 января 2018 г.

В ходе пресс-конференции в Нью-Йорке он заявил, что "условия ужасны и будут только ухудшаться в течение дня". Он попросил жителей штата воздержаться от поездок на автомобиле.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио также объявил чрезвычайное положение в городе. "Снег выпадает на уровне 2,5-5 см в час. Всего, по нашим оценкам, выпадет от 15 до 25 см, но в некоторых местах к вечеру, когда снегопад прекратится, может набраться и больше", - написал он в твиттере.

I am declaring a Winter Weather Emergency for New York City. With the snow and wind, there is near blizzard and white-out conditions. pic.twitter.com/tCSeiViApS — Bill de Blasio (@NYCMayor) 4 января 2018 г.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия временно приостановили свою работу из-за непогоды. Пресс-службы аэропортов рекомендуют пассажирам отслеживать информацию о возобновлении полетов у авиакомпаний.

Согласно данным Национальной службы погоды, шторм движется в сторону севера и будет сопровождаться холодным воздухом. В воскресенье в восточном Нью-Йорке и в Средне-Атлантических штатах ожидается рекордно низкая температура.

Накануне сообщалось, что мощный зимний шторм, который называют "взрывным циклоном", обрушится на восточную часть США. Необычайно низкие температуры наблюдаются практически по всему восточному побережью, включая традиционно жаркие Флориду, Южную Каролину и Джорджию.