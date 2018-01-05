Главные новости
В миреВ США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари КлинтонВ миреСаакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмыВ миреРежим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопада
В мире

В США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари Клинтон

Как сообщают СМИ со ссылкой на ФБР, выясняется, получали ли спонсоры фонда помощь от властей после внесения средств, когда Клинтон была госсекретарем США

В США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
Фото: Reuters

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США начало новое расследование в отношении благотворительного фонда экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщает в пятницу издание The Hill со ссылкой на источники в ФБР.

По информации издания, агенты ФБР из Литл-Рок (штат Арканзас), где был основан фонд Clinton Foundation, расследуют, получали ли спонсоры благотворительного фонда помощь со стороны властей после внесения средств, когда Клинтон занимала должность госсекретаря США.

В миреКлинтон сочла обвинения в свой адрес по сделке Uranium One "искажением фактов"Читать подробнее

Наряду с этим, в ходе расследования правоохранительные органы попытаются установить, нарушал ли фонд налоговое законодательство страны.

Как сообщалось, в 2017 году министерство юстиции США интересовалось деятельностью фонда семьи Клинтон и урановой сделкой.

В США разразился серьезный скандал, связанный с тем, что, будучи госсекретарем США, Клинтон не только допустила сделку, по которой крупный производитель урана для американской атомной энергетики Uranium One перешел фактически под контроль российского правительства, но и получила подозрительные суммы денег, связанные с руководством этой компании.

Хиллари Клинтон заявила в интервью американскому радиоведущему Hugh Hewitt, что обвинения в ее адрес в связи со сделкой по Uranium One не имеют под собой оснований.

Теги: США, Хиллари Клинтон
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Саакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмыСаакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмы
В Тбилиси суд признал политика виновным в превышение полномочий на посту президентаПодробнее
Режим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопадаРежим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопада
Мэр Нью-Йорка также объявил чрезвычайное положение в городе, аэропорта имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардия временно приостановили работу в связи с непогодойПодробнее
США согласились отменить учения с Южной Кореей во время Олимпиады в ПхенчханеСША согласились отменить учения с Южной Кореей во время Олимпиады в Пхенчхане
В Вашингтоне выразили надежду на позитивный итог возможных переговоров между КНДР и Республикой КореяПодробнее
Евросоюз осудил казнь несовершеннолетнего правонарушителя в ИранеЕвросоюз осудил казнь несовершеннолетнего правонарушителя в Иране
Брюссель выразил "глубочайшее сочувствие" семье погибшегоПодробнее
Юристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом домеЮристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом доме
Американские СМИ утверждают, что президент пришел в ярость после публикации отрывков из книги, где описывается якобы реальное положение дел в администрацииПодробнее
Иранские спецслужбы объявили о разгроме сети планировавших беспорядки боевиковИранские спецслужбы объявили о разгроме сети планировавших беспорядки боевиков
Генпрокурор Ирана заявил, что за недавними акциями протеста стоят США, Израиль и Саудовская Аравия, которые несколько лет планировали заговор против ТегеранаПодробнее
"Взрывной циклон" подошел к восточному побережью США"Взрывной циклон" подошел к восточному побережью США
Во Флориде впервые за десятилетия выпал снег, а на Аляске потеплело до +9 градусов ЦельсияПодробнее
Трамп назвал своего экс-советника Бэннона безумным из-за книги о Белом домеТрамп назвал своего экс-советника Бэннона безумным из-за книги о Белом доме
В пока еще не появившейся в продаже книге утверждается, что супруга Трампа была до слез огорчена его победой на выборах, а дочь подумывает о том, чтобы самой баллотироваться на постПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Сильные снегопады в США7 фото
05 января
Сильные снегопады в США
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Виды уходящего года13 фото
28 декабря 2017 года
Виды уходящего года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари КлинтонВ миреСаакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмыВ миреРежим чрезвычайной ситуации объявлен на юге штата Нью-Йорк из-за снегопадаВ РоссииСбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в РоссииВ миреСША согласились отменить учения с Южной Кореей во время Олимпиады в ПхенчханеВ РоссииПутин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир

Шарапова проиграла в полуфинале турнира в Китае

В Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

5 января планируется запустить его как минимум в 15 городах России, рассказали волонтеры Подробнее

Сильные снегопады в США

Сильные снегопады в США7 фото

Конституционный суд Молдавии вновь временно отстранил от должности Додона

Саакашвили назвал приговор грузинского суда незаконным

В США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари Клинтон

В США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари КлинтонКак сообщают СМИ со ссылкой на ФБР, выясняется, получали ли спонсоры фонда помощь от властей после внесения средств, когда Клинтон была госсекретарем США Подробнее

В Сочи в результате ДТП погибли три человека

В Кабуле в результате теракта погибли 13 полицейских

Саакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмы

Саакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмыВ Тбилиси суд признал политика виновным в превышение полномочий на посту президента Подробнее

В МЧС предупредили о гололеде на дорогах Москвы и Подмосковья

В Москве за три года по плану построят до 12 млн кв. м жилья

Туман привел к задержкам в аэропорту Симферополя

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru