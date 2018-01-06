ВВС США опубликовали видео сопровождения российских Су-30 на Балтике

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - ВВС США опубликовали видео двух случаев сопровождения американскими истребителями F-15 российских Су-30, осуществленных в ноябре и декабре прошлого года на Балтике.
Great link to previously unreleased @48FighterWing #F15C intercept imagery during Baltic Air Policing #AlliedStrong @US_EUCOM @USEmbVilnius https://t.co/JvHrIusddh— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEPA) 5 января 2018 г.
В штабе ВВС США в Европе сообщили, что американские истребители вылетали с британской базы Лейкенхет. В качестве причины названо то, что российские самолеты не подавали диспетчерам необходимых сигналов и не предоставили план полета.
Отмечается, что американские пилоты выполнили сопровождение профессионально и действовали в международном воздушном пространстве в соответствии со всеми правилами и стандартами безопасности.