ВВС США опубликовали видео сопровождения российских Су-30 на Балтике

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - ВВС США опубликовали видео двух случаев сопровождения американскими истребителями F-15 российских Су-30, осуществленных в ноябре и декабре прошлого года на Балтике.

В штабе ВВС США в Европе сообщили , что американские истребители вылетали с британской базы Лейкенхет. В качестве причины названо то, что российские самолеты не подавали диспетчерам необходимых сигналов и не предоставили план полета.

Отмечается, что американские пилоты выполнили сопровождение профессионально и действовали в международном воздушном пространстве в соответствии со всеми правилами и стандартами безопасности.