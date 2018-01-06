"Аэрофлот" сообщил о невозможности вылететь своим пассажирам из США

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о задержках двух рейсов из Вашингтона в Москву.

Речь идет о рейсах SU533 и SU539, пассажиры которых первоначально должны были вылететь 4 января по местному времени из Нью-Йорка. Ранее "Аэрофлот" сообщил, что аэропорт Нью-Йорка закрылся на 4-5 января по метеоусловиям, пассажиры не вылетевших оттуда рейсов были перевезены наземным транспортом в аэропорт Вашингтона.

Однако, сообщает в субботу "Аэрофлот", компания по наземному обслуживанию рейсов авиакомпании в Вашингтоне - SwissPort - пока не подтверждает возможность их обслуживания. В качестве причины указываются "неблагоприятные погодные условия в Нью-Йорке и возникший в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортный коллапс".

"В то же время аэропорт уже выдал слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12:00 и 14:00 соответственно. В связи с этим "Аэрофлот" на данный момент не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов. Вся информация будет оперативно размещаться на сайте и официальных аккаунтах в соцсетях", - говорится в сообщении авиакомпании.

Вместе с тем пассажирам задержанных рейсов под кодом SU (прямые и трансферные перевозки) с датами вылета 4, 5, 6 января 2018 года предложено без дополнительной платы поменять дату вылета до 8 января включительно, в том числе на стыковочных рейсах в/из Нью-Йорка других авиакомпаний. При этом допускается одновременное изменение даты вылета на обратных участках с сохранением первоначального (плюс/минус 3 дня) срока пребывания.

Также "Аэрофлот" предлагает оформить вынужденный возврат билетов по месту их приобретения. "Переоформление авиабилетов без штрафов разрешается с условием, что переоформленная перевозка должна начаться не позднее 12 января, с возможностью одновременного изменения даты вылета на обратных участках с условием максимального пребывания не более первоначального", - отмечает компания.

Накануне сообщалось, что на юге штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение в связи с сильным снегопадом. В Нью-Йорке также ввели чрезвычайное положение. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия временно приостановили свою работу из-за непогоды.