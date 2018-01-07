Ростуризм предупредил туристов в Германии и Франции об угрозе наводнения

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Ростуризм рекомендовал российским туристам учитывать метеорологическую обстановку в Германии и Франции, где в результате прохождения циклона есть риск наводнения.

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Германии и Франции после прохождения циклона поднялась вода в реках до критических отметок. Сохраняется повышенный уровень метеоугрозы в связи с риском наводнений", - сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.

Ростуризм просит внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей.

Федеральное агентство по туризму также призывает туроператоров, реализующих туры в Европу, предупреждать своих клиентов о погодных условиях.

Ранее Ростуризм призвал туроператоров учитывать ситуацию на горнолыжных курортах в Италии, а россиян соблюдать меры безопасности в связи со сходом снежных лавин и обильными снегопадами.