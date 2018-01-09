Туроператоры сообщили о застрявших на альпийских курортах россиянах

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российские туроператоры во вторник сообщили о том, что часть их клиентов оказалась заблокирована на горнолыжных альпийских курортах из-за снежных завалов.

После Нового года в итальянских, французских и швейцарских Альпах прошли сильные снегопады, из-за которых повысилась лавиноопасность, а также оказалось перерезано транспортное сообщение с частью курортов. В частности, местные власти на прошлой неделе сообщили о 10 тысячах туристов, заблокированных на итальянском курорте Червиния. В швейцарском Церматте из-за закрытия авто- и железнодорожного сообщения с понедельника заблокированы около 13 тыс. туристов. Подъемники и пешеходные тропы в горах закрыты, есть перебои с электричеством. По состоянию на вечер вторника сообщение с "большой землей" не восстановлено.

"У компании "Джет Тревел" 16 туристов отдыхают на курорте Червиния, они должны были вылететь в Москву 9 января. Однако из-за того, что дорога на курорт заблокирована, туристы остаются в своих отелях", - говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, к разрешению ситуации подключилось министерство туризма долины Аоста, где находится курорт. Туристы проживают в отелях за счет региона. Домой они смогут вернуться после открытия дороги.

"У туроператора BSI Group туристы должны вылетать из Червинии 11 января, сейчас они также находятся в отеле. В компании рассчитывают, что дорогу откроют в среду", - уточнили в АТОР.

В Швейцарии на курорте Церматт отдыхают около 30 туристов туроператора PAC Group, их обратный вылет запланирован на 12 января. По данным АТОР, "представители компании находятся на связи со своими туристами и помогают в решении организационных вопросов".

Ростуризм вечером во вторник рекомендовал российским туристам, находящимся в Швейцарии, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и при необходимости следовать рекомендациям местных властей из-за высокой вероятности схода лавин.

Во французских Альпах объявлен "красный" уровень опасности схода лавин. Спасатели приведены в повышенную готовность.