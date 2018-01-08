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Вашингтон решил выдворить из страны 200 тысяч граждан Сальвадора

Белый дом отменил разрешения на работу для приезжих из этой центральноамериканской страны, они должны покинуть США до 2019 года

Вашингтон решил выдворить из страны 200 тысяч граждан Сальвадора
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа объявила, что Вашингтон останавливает действие разрешений на работу для граждан Сальвадора, которые ранее имели право жить и работать в Штатах.

Как сообщает "Би-би-си", около 200 тысяч человек должны покинуть США до 2019 года, в противном случае они будут арестованы и депортированы.

Гуманитарная программа в отношении приезжих из Сальвадора действует с 2001 года и была введена после серии землетрясений в Центральной Америке. Тогда в результате подземных толчков погибло более тысячи человек, около 1,3 млн были вынуждены покинуть свои дома.

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Ранее администрация Трампа уже отменила действие схожих программ, предоставлявших право на работу десяткам тысяч граждан Гаити, Судана и Никарагуа.

Подобные программы были разработаны в 1990-е годы и позволяют мигрантам из нескольких стран жить на территории США и устраиваться на работу независимо от того, легально они пересекли границу или нет. Подобное право получают граждане стран, пострадавших от природных катаклизмов или военных конфликтов. Больше всего мигрантов по этой программе въехало в Штаты именно из Сальвадора.

Как отмечает NBC, сторонники решения Белого дома считают, что в настоящее время условия в Сальвадоре стали приемлемыми для возвращения людей, и напоминают, что программа изначально принималась в качестве временной меры. Кроме того, в администрации Трампа подчеркивают, что многие въезжающие в США граждане Сальвадора являются членами организованной преступной группировки MS-13.

Противники в свою очередь напоминают, что в Сальвадоре процветает бедность и насилие, а число убийств на душу населения одно из самых высоких в мире. Кроме того, живущие в Сальвадоре родственники мигрантов зависят от заработка близких в США.

В 2018 году Вашингтон примет решение по аналогичным программам для мигрантов из Непала, Сомали, Сирии, Гонудараса и Йемена. В 2019 году Белый дом вновь рассмотрит ситуацию с приезжими из Южного Судана.

Теги: США, Сальвадор
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