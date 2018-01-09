Мэттис извинился перед Токио за инциденты с вертолетами в Японии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник во время телефонного разговора с японским коллегой Ицунори Онодэрой принес извинения за ряд инцидентов, в которые оказались вовлечены размещенные в Японии американские военные, передает японский телеканал NHK.

В свою очередь Онодэра призвал Мэттиса принять меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Также стороны обсудили начавшиеся во вторник переговоры между Южной Кореей и КНДР. Онодэра и Мэттис подтвердили необходимость тесного сотрудничества между Японией, США и Южной Кореей с целью оказания максимального давления на КНДР.

Телеканал напоминает, что в субботу американский вертолет совершил экстренную посадку на пляже в городе Урума (префектура Окинава). Похожий инцидент произошел в понедельник в населенном пункте Йомитан, который также находится в этой префектуре.

Эти происшествия вызвали недовольство жителей Окинавы, отмечает телеканал.