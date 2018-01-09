Йеменские повстанцы пригрозили перекрыть морские пути в Красном море

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Глава созданного в Йемене повстанцами-хуситами Верховного политического совета Салех ас-Самад заявил, что в случае неудачи с политическим урегулированием йеменского кризиса повстанцы могут заблокировать судоходство в Красном море, сообщает во вторник межарабский телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, во время встречи с заместителем спецпосланника генсека ООН по Йемену ас-Самад сказал, что если "политическое решение зайдет в тупик", то повстанцы готовы рассмотреть возможность задействования "стратегического варианта" - "остановку международной навигации по Красному морю".

Он также потребовал прекратить военные действия в граничащей с Красным морем провинции Ходейда на западе Йемена.

Кроме этого, ас-Самад выразил серьезные сомнения в способности спецпосланника генерального секретаря ООН по Йемену Исмаила ульд Шейха Ахмеда помочь в разрешении кризиса в Йемене.

В то же время он не отверг возможности участия в каком-либо политическом процессе, связанном с ООН, если, по его словам, эта организация продемонстрирует серьезность намерений.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами.

В последнее время правительственным силам удалось вернуть под свой контроль ряд территорий в Йемене.