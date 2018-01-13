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Ракетный эсминец ВМС США "Карни" покинул Черное море

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец "Карни" (USS Carney DDG64), оснащенный системой ПРО "Иджис", в субботу после восьмидневного пребывания покинул акваторию Черного моря, сообщили турецкие информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

Как сообщалось, корабль Военно-морских сил США типа "Арли Берк", несущий помимо противоракет "Стандарт-2" также 56 крылатых ракет "Томагавк", 5 января зашел в Черное море. В ходе пребывания там он с 8 по 11 января посетил с визитом Одессу.

Морская авиация Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела в Черном море совместные тренировки с эсминцем. По сообщению пресс-центра командования ВМС ВСУ, цель этих тренировок состояла в отработке взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышении уровня совместимости.

В ходе тренировок вертолеты украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр осуществили более 10 посадок на борт американского корабля, провели разведку и наблюдение за надводной обстановкой.

Последний раз эсминец "Карни" посещал Черное море в июле прошлого года вместе с ракетным крейсером ВМС США "Хью Сити" (USS Hue City CG 66) для участия в американо-украинских военных учениях "Си Бриз" (Sea Breeze 2017).

В конце ноября прошлого года в Черное море заходил американский ракетный эсминец "Джеймс Уильямс" (USS James Williams DDG95).

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств не должен превышать 30 тыс. тонн.

"Карни" наряду с эсминцами ВМС США "Росс", "Дональд Кук" и "Портер", также оснащенными системой ПРО "Иджис", которые размещены на постоянной основе в Европе, вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Теги: Карни, USS Carney DDG64, Черное море, США
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