Южная Осетия осталась без электричества из-за сильного ветра в Северной Осетии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Северной Осетии сильный ветер обесточил линию электропередачи, обеспечивавшую светом Южную Осетию, говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

"9 января 19:53 при порывистом ветре действием защиты отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Головная Зарамагская ГЭС - Зарамаг" (ДЗО ПАО "Россети" - ПАО "МРСК Северного Кавказа"), - отмечается в сообщении ведомства. -Зафиксировано прекращение поставок электроэнергии в Республику Южная Осетия".

Всего без электроснабжения остались около 200 человек в Северной Осетии и около 70 тыс. человек в Южной Осетии.

Ведутся аварийно-восстановительные работы, аварийные бригады уже несколько раз восстанавливали энергоснабжение, однако непогода приводила к повторному отключению под действием защиты.