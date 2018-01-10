Посольство РФ в США добилось лечения россиянина Виктора Бута

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне добилось лечения отбывающего тюремный срок в США россиянина Виктора Бута, его состояние стабилизировалось благодаря усилиям российских дипломатов.

"Как только поступила информация о заболевании россиянина В.Бута, дипломаты Посольства незамедлительно связались с администрацией тюрьмы "Мэрион", в которой он содержится, и потребовали оказать ему квалифицированную и своевременную помощь. К нашему сожалению, необходимая помощь ему была оказана не сразу. Потребовались дополнительные обращения к местным властям через государственный департамент США с целью повлиять на эту нетерпимую ситуацию, добиться необходимого лечения В.А.Бута", - сообщили "Интерфаксу" в российском посольстве.

Там отметили, что благодаря усилиям диппредставительства "его состояние стабилизировалось".

В посольстве РФ сообщили, что российские дипломаты "на постоянной основе внимательно отслеживают ситуацию с находящимися в заключении в США по безосновательным обвинениям российскими гражданами". Там также призвали "международные правозащитные организации подключиться к мониторингу данной проблемы, принявшей в отношении россиян в американских тюрьмах системный характер".

Виктор Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.