Трамп одобрил переговоры между Южной Кореей и КНДР

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп позитивно отозвался о переговорах между КНДР и Южной Кореей.

"У нас есть определенные проблемы с Северной Кореей, но сейчас происходит много хороших переговоров. Я вижу много хорошей энергетики. Мне это очень нравится", - сказал Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

Накануне состоялась межкорейская встреча на министерском уровне. На ней, в частности, после трехлетнего перерыва стороны достигли договоренности о переговорах по военным вопросам. Сеул и Пхеньян также условились о возобновлении работы экстренной военной связи.