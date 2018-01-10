Южная Корея начала подготовку к переговорам с КНДР по военным вопросам

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Южная Корея приступила к практической подготовке к переговорам с КНДР по военным вопросам и мерам по прекращению инцидентов в районе границы, сообщают СМИ из Сеула.

Договоренность о переговорах после трехлетнего перерыва была достигнута в ходе состоявшегося во вторник диалога между сторонами на министерском уровне между Югом и Севером.

Минобороны Южной Кореи, как ожидается, предложит место и время проведения переговоров на текущей или же следующей неделе. Уровень делегаций пока не определен, как считают наблюдатели, они начнутся со встреч на рабочем уровне для согласования процедурных вопросов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин завил, что при определенных условиях готов к встрече с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Мун Чжэ Ин подтвердил, что готов к встрече "в любое время", но "это не должно быть встречей просто ради встречи". "Для проведения саммита необходимо создать соответствующие условия и гарантировать определенные результаты встречи", - сказал президент Южной Кореи на пресс-конференции в среду.

По мнению лидера Южной Кореи, "решение проблемы отношений между Югом и Севером Кореи может быть облегчено при условии решения ядерной проблемы Северной Кореи". "С другой стороны, улучшение отношений между Югом и Севером может способствовать решению северокорейской ядерной проблемы", - заявил он.

Мун Чжэ Ин, тем не менее, отметил, что до решения мирным путем вопроса о денуклеаризации КНДР Южная Корея продолжит вместе с мировым сообществом сохранять санкционный режим, в том числе и односторонние санкции против Пхеньяна.

Накануне состоялась межкорейская встреча на министерском уровне. Представители Северной Кореи заявили о планах КНДР отправить на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане "делегацию высокого ранга".

Мун Чжэ Ин, оценивая результаты встречи, отметил, что "это только первый шаг", следующим должна быть денуклеаризация Северной Кореи.

Ранее Пхеньян объявил о восстановлении линии "горячей" связи между военными двух стран. В среду канал связи был проверен, он функционирует без сбоев, сообщило южнокорейское министерство обороны.