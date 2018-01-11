Весельницкая согласилась дать в США показания по "российскому делу" под гарантии безопасности

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Адвокат Наталия Весельницкая, фигурирующая в так называемом деле о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года, готова дать показания конгрессу США при условии, если будет обеспечена безопасность её пребывания в стране.

"Все эти грязные инсинуации, домыслы, интриги... позволяют мне определённым образом остерегаться обычного пересечения границы", - сказала адвокат RT.

"Поэтому, когда встал вопрос о моих показаниях, я в сенат направила свой запрос о том, что, если потребуются мои показания в виде личного присутствия, то, если вы мне не обеспечите безопасность передвижения и возвращения в страну (Россию), я предлагаю вам рассмотреть вопрос о видеопоказаниях", - добавила Весельницкая.

Она отметила, что после передачи ответов на 174 вопроса, которые были опубликованы американскими СМИ, она так и не получила повестку от конгресса США.

"Я предполагаю, что в принципе... они знают все ответы, которые я могу дать, поэтому они им невыгодны", - сказала адвокат.

Занимавшаяся частным расследованием деятельности управляющей компании Hermitage Capital Уильяма Браудера и представлявшая интересы российского предпринимателя Дениса Кацыва Весельницкая ранее дала показания о её встрече с сыном американского лидера Дональдом Трампом-младшим в период президентской избирательной кампании.