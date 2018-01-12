Госдеп напомнил дипломатам США о необходимости проявлять уважение к африканским нациям

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Замгоссекретаря США Стив Гольдштейн заявил, что госдеп проинструктировал американских дипломатов относительно того, как отвечать на критику властей африканских стран после резких высказываний Дональда Трампа в их адрес, передают в пятницу западные СМИ.

"Мы направили инструкции для наших представителей за границей и сказали им, что мы должны подчеркивать большое уважение к населению Африки и ко всем нациям. Мы остаемся приверженными обязательствам (в отношении этих стран - ИФ)", - приводят издания слова Гольдштейна.

При этом замгоссекретаря подчеркнул, что американские дипломаты должны показывать то, насколько Вашингтон "ценит взаимоотношения с населением тех стран, в которых они представляют США".

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме, выразил недовольство тем, что его политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити, Сальвадора и "любой дыры", имея в виду, в частности, неблагополучные страны в Африке, в то время как можно было бы принять граждан из таких стран, как Норвегия.

Впоследствии Трамп написал в твиттере, что уважительно относится к населению Гаити и высказывался лишь относительно проблем, с которыми сталкиваются власти этой страны.

Тем не менее, правительство Гаити потребовало от Вашингтона официальных объяснений, а мировое сообщество обрушилось с критикой на американского президента.