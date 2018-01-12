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Трамп признал жесткость своего высказывания об иммигрантах "из дыры"

Есть обновление от 22:29

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу признал, что выбрал "жесткие слова", когда говорил об иммигрантах из Гаити и Африки, собирающихся перебраться в США.

"Слова, которые я сказал на заседании... (по миграционной политике США - ИФ) были жесткими... Но что было по-настоящему жестким, так это сделанное предложение", - написал Трамп в твиттере.

Он уточнил, что ранее представленное ему предложение по DACA (Отсроченные меры в отношении детей-иммигрантов) - это "большой шаг назад".

"Цепная миграция (тип миграции, при которой иммигрант позднее помогает переехать в другую страну своим родственникам и другим землякам - ИФ) и программа розыгрыша виз причинили вред, и США были бы вынуждены принимать большое число людей из стран с высоким уровнем преступности, у которых плохи дела", - также написал президент.

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"Я хочу создать меритократическую иммиграционную систему (въезд наиболее достойных и способных - ИФ), для людей, которые поднимут нашу страну на новый уровень. Я хочу безопасности для наших граждан. Я хочу остановить масштабный поток наркотиков. Я хочу финансировать нашу армию, а не лишать ее финансирования, как это делают демократы", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме, выразил недовольство тем, что его политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити и из "любой дыры в Африке" (в оригинале shithole countries - ИФ), в то время как можно было бы принять граждан из таких стран как Норвегия.

После этих комментариев президента некоторые американские конгрессмены вновь обвинили Трампа в расизме. С критикой также выступили ООН, Африканский союз, правительство Гаити.

Программа DACA

В 2017 году власти США запустили процесс отмены программы DACA. Администрация бывшего президента США Барака Обамы создала и ввела в действие программу DACA летом 2012 года. Одной из основных целей программы является помощь нелегальным иммигрантам младше 30 лет, прибывшим в США еще будучи детьми.

Чтобы получить право на участие в программе, такие иммигранты должны соответствовать ряду требований, в том числе не иметь судимостей, быть студентами американского учебного заведения или быть почетно освобожденными от службы в вооруженных силах США.

В соответствии с условиями DACA американские власти обязались на два года отсрочить какие-либо меры, связанные с иммиграционным статусом молодых людей, имеющих достаточную квалификацию для участия в программе. Участники DACA также получают временные разрешения на учебу и работу в США.

Теги: США, Дональд Трамп
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