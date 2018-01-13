Ростуризм предупредил туристов о сильных морозах и снегопадах в Канаде

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Канаду, информировать своих клиентов о сложной метеорологической обстановке в стране, а туристов - учитывать эту информацию, говорится в сообщении ведомства.

Со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД РФ Ростуризм сообщает , что в Канаде в связи с сильными морозами и снегопадами происходят задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Монреаля, Оттавы, Торонто и Квебека. По прогнозам, сложная ситуация сохранится до 14 января 2018 года.

Как отметили в ведомстве, "Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в страну".