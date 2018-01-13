Турецкие военные открыли огонь по позициям курдов на севере Сирии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Турецкие военные в субботу открыли огонь по позициям курдов в районе города Африн в провинции Алеппо на севере Сирии, сообщает газета Hürriyet.

Турецкая артиллерия сосредоточена у городов Рейханлы и Кырыкхан, расположенных в приграничной провинции Хатай. Как сообщает канал NTV, для укрепления позиций турецкой армии в Рейханлы были переброшены танки.

Сообщается, что обстрел также велся с наблюдательного пункта вооруженных сил Турции в провинции Идлиб, размещенного там в рамках создания зон деэскалации в Сирии.

В общей сложности было произведено не менее 36 залпов по позициям курдских отрядов народной самообороны (YPG).

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что Турция готова в течение недели провести военную операцию против курдов в Африне и Манбидже.

"В Манбидже, если они не выполнят свои обещания, мы возьмем дело в свои руки до тех пор, пока там не останется террористов", - заявил глава государства. - "Они увидят, что мы сделаем там за неделю". "Если террористы в Африне не сдадутся, мы уничтожим их", - добавил он.

По мнению Эрдогана, курдские отряды самообороны пытаются создать "террористический коридор" на южной границе Турции. "С помощью операции "Щит Евфрата" мы перекрыли террористический коридор в центре (Сирии - ИФ)... Операция "Идлиб" обрежет западное крыло", - пояснил он.

Ранее президент Турции заявлял о том, что Турция готова возобновить завершенную в марте 2017 года операцию "Щит Евфрата".